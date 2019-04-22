استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، وذلك لبحث وضع آليات تطبيق نظم الميكنة لخدمات التأمين الصحي الشامل الجديد، والمقرر إطلاقه شهر يوليو المقبل بمحافظة بورسعيد، وذلك بمقر معهد تدريب الأطباء بالعباسية.

جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارة الإنتاج الحربي، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن اللقاء يأتي بعد انتهاء أعمال لجنة البت الفني لنظام ميكنة التأمين الصحي الجديد، بهدف مراجعة الشروط والمواصفات الفنية؛ بما يساعد في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالشكل الأمثل، وفى هذا الصدد أكدت وزيرة الصحة على ضرورة دقة البيانات المتداولة على النظم، مشددةً على حماية وسرية بيانات المواطنين، باعتبارها إحدى ركائز الأمن القومي الصحي.

وأضاف أن وزيرة الصحة، أشارت إلى سرعة ربط المنشآت الصحية ببورسعيد بمنظومة مميكنة، يجرى من خلالها إحالة المواطنين من الوحدات الصحية إلى المستشفيات بشكل إلكتروني كامل، فضلاً عن اتباع نظم الجودة وتقديم الخدمات للمواطنين وفقاً لمؤشرات أداء دقيقة يمكن مراجعتها وتقييمها.

وقال "مجاهد"، إن وزيرة الصحة كلفت الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الجديد، بسرعة الانتهاء من تنفيذ نظم الميكنة للمنشأت الطبية التي جرى استلامها ببورسعيد ومنها 26 وحدة صحة أسرة، و3 مستشفيات، وذلك بالتوازي مع تدريب العاملين على نظم الميكنة.

ومن جانبه، أكد وزير الاتصالات، حرص الدولة على استخدام أفضل واحدث التطبيقات في مجال التكنولوجيا الصحية، والتي ستسهم بشكل كبير في رضاء متلقي الخدمة الطبية، والحد من أي ممارسات مالية خاطئة حرصاً على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الجديد.