قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس الهيئة، إنّه لا يوجد معلومات حول المحافظات الأعلى تصويتا حتى الآن، مشددا على أنّ البطاقات المتداولة والمنسوبة للهيئة الوطنية للانتخابات غير صحيحة.

وأكد الشريف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، أنّ الاستفتاء في شمال سيناء يسير بشكل آمن ومطمئن ومنتظم، موضحا أنّ "ما تم من تسهيلات للوافدين هو أمر عظيم، وتم فتح اللجان أمام الوافدين، ومن حقه التصويت في أي لجنة، وضمان عدم تكرار الأصوات هو الحبر الفسفوري، ومن الجائز أنّ تكون هناك وسائل أخرى تبحث الهيئة فيها، ونثق في الشعب المصري، ولن يتم التغاضي عن أي تجاوزات، وأي مواطن من القاهرة يستطيع أنّ يصوت في الجيزة والعكس".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ الشكاوى عبارة عن شكاوى من الكثافات وتم الدعم، إضافة إلى الشخص الذي حاول سرقة ورقة الاقتراع، وبعض الاستفسارات الأخرى التي تلقتها الهيئة.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.