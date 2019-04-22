تستأنف حركة الملاحة الجوية بشكل طبيعي في مطار طرابلس الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية، بعد أن شغل فقط للرحلات الليلية منذ 8 أبريل "لأسباب أمنية" إثر تعرضه للقصف كما أعلنت، اليوم الاثنين السلطات الملاحية، وقال المطار على صفحته الرسمية على "فيس بوك": "تلقينا الأمر بفتح المجال الجوي لمطار معيتيقة الدولي على مدار الساعة".

وكان هذا المطار الواقع شرق العاصمة الليبية تعرض في 8 الجاري لغارة جوية من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا، وكان حفتر شن هجوما على العاصمة الليبية في 4 أبريل الجاري للاستيلاء على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج المعترف بها دوليا.

وبعد عمليات القصف سيرت فقط من هذا المطار الرحلات الليلية، كما أغلق لساعات ليل السبت الأحد بعد غارات جديدة.

وتتركز المعارك بين الجانبين منذ أسبوعين جنوب طرابلس. وإضافة إلى المعارك على الأرض يشن الجانبان غارات جوية ويتبادلان الاتهامات باستهداف المدنيين.

ومعيتيقة مطار عسكري سابق يستخدم للطيران المدني بدلا من مطار طرابلس الدولي الذي ألحقت به معارك أضرارا جسيمة في 2014، ومنذ ذلك الحين تقوم الشركات الجوية الليبية فقط برحلات داخل البلاد ومع بعض الدول بينها تونس وتركيا، والشركات الليبية ممنوعة من التحليق في المجال الجوي الأوروبي "لأسباب تتعلق بالسلامة".