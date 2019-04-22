"البنتاجون" يؤكد أنه لا تغيير في استراتيجية واشنطن إزاء اليمن

شددت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الاثنين، أنه لا تراجع ولا تغيير في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية المعمول بها في حرب اليمن.

وصرحت المتحدثة باسم "البنتاجون" لشؤون مجلس التعاون الخليجي ومنطقة مياه الخليج العربي كوماندر ريبيكا ريبياريتش- لقناة "الحرة" الأمريكية- أنه كما أوصى الرئيس دونالد ترامب، فإن أي محاولة لتغيير واقع الاستراتيجية الأمريكية في اليمن بعيدا عن محاربة المجموعات الإرهابية وفي مقدمها تنظيما "داعش" و"القاعدة في شبه الجزيرة العربية" وتلك المدعومة من إيران، إنما تبدو دون جدوى وغير مفيدة، مشيرة إلى أنه لاتوجد قوات أمريكية "منخرطة" ميدانيا على أرض اليمن.

وأضافت أن القوات الأمريكية ستواصل توفير الدعم "اللوجيستيّ" غير القتالي للتحالف العربي بقيادة السعودية، بهدف تحسين إجراءاته وتكتيكاته، وخصوصا فيما يتعلق بضمان تطبيق ما نصت عليه معاهدات خوض النزاعات المسلحة، والحرص على تفادي سقوط ضحايا مدنيين أبرياء، وكشفت ريباريتش، أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية، رصد "البنتاجون "أداء عاليا ومهنياً في عمليات التحالف العربي، ولا سيما في أوقات حرجة يكون فيها التهديد الأمني عاليا.

واختتمت المتحدثة باسم "البنتاجون" تصريحها، مؤكدة أن القادة العسكريين الأمريكيين سيواصلون التنسيق مع شركائهم الخليجيين لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، والدفع في اتجاه إيجاد تسوية سياسية لها.