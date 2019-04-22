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حوار| عمر ياسين: أفضل اللعب لمصر عن فرنسا

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مهاجرون من تركيا إلى اليونان يوقظون موظفي "فرونتيكس"فجرا لقيدهم لاجئين

مهاجرون من تركيا إلى اليونان يوقظون موظفي "فرونتيكس"فجرا لقيدهم لاجئين

وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس النواب القبرصي

وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس النواب القبرصي

يسرا اللوزي تبدأ تسجيل مسلسلها الإذاعي "عين الحياة"

يسرا اللوزي تبدأ تسجيل مسلسلها الإذاعي "عين الحياة"

"البرهان" يتلقى رسالة دعم من ملك البحرين

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رئيس حي البساتين يتفقد سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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يوم الأرض من تغير المناخ إلى سريلانكا.. التلوث والإرهاب يهددان العالم

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