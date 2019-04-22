شارك اليوم عدد من معلمي وقيادات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة، برعاية محمد عطية، مدير المديرية.

وانتقلت المسيرة من ديوان المديرية إلى نقابة المعلمين بالجزيرة، ومنه إلى أمام نادي ضباط الشرطة بالجزيرة، وردد المعلمون شعارات "تحيا مصر"، و"انزل وشارك.. ادعم دستور بلدك".

كما تصادف مرور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لتفقد سير عملية الاستفتاء، ووجه محافظ القاهرة رسالة إلى الشعب المصري للنزول والمشاركة بالاستفتاء الدستوري.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.