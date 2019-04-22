وزير قطاع الأعمال لـ"الوطن": طرح حصة من شركة حكومية بالبورصة خلال أيام

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن اللجنة الوزارية المسؤولة عن برنامج الطروحات تعتزم طرح حصة إضافية من إحدى شركات المجموعة الأولى من البرنامج في البورصة، خلال أسبوعين، موضحا أن اللجنة تفاضل حاليا لاختيار شركة حكومية للطرح، حيث تضم القائمة شركات "أبوقير للأسمدة" و"الإسكندرية لتداول الحاويات"، و"مصر الجديدة للإسكان والتعمير".

وقال "توفيق" لـ"الوطن"، إن المجموعة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية ستضم 8 شركات، من المقرر طرحها خلال الربع الأخير من العام الحالى، أو الربع الأول المقبل، من بينها 4 شركات تطرح للمرة الأولى، مضيفاً أن تلك القائمة شهدت تعديلات باستبعاد شركات وإدخال أخرى من قطاعات جديدة.