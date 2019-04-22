أنقذت القوة الأمنية المكلفة بتأمين كمين مصنع سكر دشنا، اليوم، موظف بعدما وضع رأسه على شريط القطار للتخلص من حياته بسبب معاناته من "الفشل كلوي".

كان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا، بتمكن القوة المكلفة بتأمين وحراسة كمين مصنع سكر في دشنا، باللحاق بموظف يدعى "حسين.ع"، 35 عامًا، موظف بمستشفى دشنا المركزي، مقيم بقرية السمطا بدشنا، قبل الانتحار على شريط القطار بوضع رأسه عليه في محاولة منه للانتحار.

وتبين، بحسب مصدر أمني، أن الموظف وجد بحوزته مبالغ مالية، ويحمل أدوية علاج مرض الفشل الكلوي، وقال إنه يئس من مرضه الذي يعاني منه "الفشل الكلوي"، وكثرة جلسات الغسيل الكلوي، وأنه فشل في زراعة كُلى، الأمر ففضل الانتحار تحت عجلات القطار.

حُرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.