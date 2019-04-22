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حوار| عمر ياسين: أفضل اللعب لمصر عن فرنسا

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محافظ شمال سيناء: مكافآت مالية للقرى الأعلى تصويتا في الاستفتاء

محافظ شمال سيناء: مكافآت مالية للقرى الأعلى تصويتا في الاستفتاء

بعثة دولية: تضاعف معدلات المشاركة في التصويت بالقاهرة ومحافظات عدة

بعثة دولية: تضاعف معدلات المشاركة في التصويت بالقاهرة ومحافظات عدة

فرقتهن اللجان وجمعهن حب الوطن.. 4 فتيات إخوة يشاركن في الاستفتاء

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بـ"بوكية ورد".. أحمد موسى ينحني للشعب: "يستاهلوا تعبوا ونزلوا"

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