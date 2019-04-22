بـ"بوكية ورد".. أحمد موسى ينحني للشعب: "يستاهلوا تعبوا ونزلوا"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما فعله المصريون، اليوم، فاق توقعات العالم أجمع، مشيدا بإقبال المصريين الكبير على الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد": "اللي شفناه النهاردا مليونية في حب الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وبدأ "موسى" تقديم الحلقة واقفا ثم انحنى لتحية الشعب المصري، على وقوفه بجانب الدولة المصرية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وظهر موسى بـ"بوكيه" ورد على الهواء، "بهدي كل مواطن ومواطنة بوكيه ورد، المصريون يستحقوا لأنهم تعبوا ونزلوا".

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.