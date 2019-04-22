أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن تسلم الهيئة، اليوم، حصراً لأصوات المصريين فى الخارج، منوهاً بأنها تلقّت جميع أوراق العملية الانتخابية للتصويت من خلال وزارة الخارجية.

وأضاف «لاشين»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج أرسلت محاضر فرز اللجان لوزارة الخارجية، والتى بدورها سلّمتها لـ(الوطنية للانتخابات)»، مشيراً إلى أن إعلان نتيجة الخارج سيكون بالتزامن مع نتائج الداخل، لافتاً إلى أن القانون حدد موعد إعلان نتيجة الاستفتاء خلال 5 أيام من انتهاء التصويت فى الداخل أى بحد أقصى 27 أبريل الحالى، موضحاً أن «الهيئة» تعكف حالياً على مراجعة الحصر العددى لأصوات المصريين فى الخارج لإضافتها لأصوات الداخل.

وفيما يتعلق بمصير أوراق الاستفتاء، أوضح رئيس الهيئة الوطنية أن «أوراق الاستفتاء يتم حفظها بمقر الهيئة لوقت محدد، وبعدها يتم التخلص منها»، مضيفاً أن «القانون ولائحة عمل الهيئة ألزماها بحفظ أوراق الاستحقاقات الانتخابية لمدد معينة، بعدها يتم إعدامها لعدم وجود مكان تُحفظ فيه كل أوراق الاستحقاقات الانتخابية».

رئيس الهيئة لـ"الوطن": إعلان النتيجة 27 أبريل بحد أقصى.. وحفظ أوراق "الاستفتاء" لمدد محددة وإعدامها بعد ذلك

وأشار «لاشين» إلى أن «الانتخابات الرئاسية على سبيل المثال يتم حفظ أوراقها لحين انتهاء فترة الطعون على قرارات الهيئة، بحيث لا يكون هناك مبرر للاستعانة بها مرة أخرى، وكذلك فى انتخابات مجلس النواب يتم حفظ الأوراق الخاصة بها لحين انتهاء المدد المحددة للطعن على صحة العضوية والفصل فى تلك الطعون، لأنه من الوارد أن تطلب المحكمة أوراق الانتخابات المتعلقة بطعن أحد النواب أو المرشحين، وفى الاستفتاء أيضاً يتم حفظ الأوراق لحين انتهاء مدد الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات».

ولفت رئيس الهيئة إلى أنها من حقها إعدام جميع أوراق الاستحقاق الانتخابى بعد انتهاء المدد التى سبقت الإشارة إليها، مرجعاً ذلك لعدم وجود مكان بالهيئة يتم وضع كل هذه الأوراق فيه. وتبدأ «الهيئة» فى تسلم الحصر العددى لعملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية اعتباراً من اليوم.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمى باسمها، إن «المحاكم الابتدائية بدأت فى إرسال الحصر العددى الخاص بكل محافظة عقب تسلمه من اللجان العامة بعد انتهاء التصويت مساء وفرز الأصوات»، مشيراً إلى أن الحصر العددى الذى تلقته «الوطنية» تضمّن عدد المشاركين والأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد من صوتوا بالموافقة أو بالرفض.