فى سيارات إسعاف أو على عربات كارو، لم يمنع المرض كبار السن والمرضى من الذهاب إلى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم، قبل إغلاق أبواب التصويت، فيما فاجأت آلام المخاض سيدة حاملاً فى شهرها الأخير، أثناء وجودها داخل لجنة مدرسة اللواء حسن الحميلى فى قرية أشمنت، التابعة لمركز ناصر ببنى سويف، للإدلاء بصوتها.

وقال المحاسب محمد بكرى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، إن أعضاء اللجنة فوجئوا بآلام المخاض تفاجئ أمل عبدالحى، 33 سنة، ربة منزل، ما دفعهم لاستدعاء سيارة إسعاف لنقلها إلى العناية المركزة فى مستشفى الفشن، بينما قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إن «السيدة كانت تعانى من مشاكل صحية».

فى قنا، نقلت سيارات الإسعاف 4 حالات لمرضى وكبار السن إلى اللجان، بينهم شاب عمره 21 سنة، مصاباً بكسر فى الفخذ اليمنى، وقال الدكتور خالد يوسف، رئيس مرفق إسعاف قنا، إن الهيئة نقلت الطيب حجاج، 21 سنة، مصاب بكسر فى الفخذ اليمنى من منزله إلى لجنته بقرية البحرى قمولا، ثم أعادته مرة أخرى، لمساعدته على أداء واجبه الدستورى.

وأدلت سيدة مصرية - كندية بصوتها فى لجنة مدرسة محمد حافظ بمحافظة السويس، قادمة فى سيارة إسعاف، وقالت منى أحمد، 77 سنة، إنها حريصة على الوجود فى مصر للإدلاء بصوتها، دعماً منها للتعديلات الدستورية، موضحة أنها حضرت جميع الاستحقاقات الدستورية الأخيرة، وطالبت المصريين بالتكاتف خلف رئيس الجمهورية، لاستكمال ما بدأه من مشروعات.

شاب مصاب بكسر فى الفخذ يصر على التصويت فى لجنته بقنا.. وسيدة تحمل الجنسية الكندية تطلب "الإسعاف" لنقلها إلى لجنتها فى السويس

وتوجهت نفيسة محمود، 65 سنة، إلى لجنتها فى مدرسة كيما الإعدادية بأسوان، فى سيارة إسعاف للإدلاء بصوتها، نظراً لإصابتها بشلل نصفى، وقالت السيدة لـ«الوطن»، إنها طلبت من مرفق الإسعاف نقلها إلى اللجنة، وفور وصولها سهّل لها القاضى المسئول عن اللجنة التصويت، موضحة «التصويت واجب على الجميع، حتى لو كنت مشلولة».

على متن عربة كارو، توجه أحمد على، 72 سنة، من منزله إلى لجنته الانتخابية فى قرية 62 الحرية، التابعة لمركز الحامول فى كفر الشيخ، للإدلاء بصوته، رغم سوء حالته الصحية، فيما قال «كنت حريصاً على المشاركة، فبلدنا تنادينا، وكان واجباً أن ألبى النداء، وطلبت من أولادى وزوجتى أن يصوتوا أيضاً، إلا أننى سبقتهم حتى لا أتأخر عن الذهاب لأرضى».

وساعد حى وسط الإسكندرية سيدة مسنة فى الوصول إلى مقر لجنتها، بعدما تلقى اللواء سمير صدقى، رئيس الحى، إشارة من غرفة العمليات، تفيد باتصال سامية إبراهيم، 75 سنة، تطلب مساعدتها فى التوجه إلى لجنتها الانتخابية بوسط المحافظة، فوجه إحدى سيارات الحى لنقلها إلى لجنة مدرسة نبوية موسى الإعدادية.

ونقلت سيارات الإسعاف 5 حالات من المرضى وكبار السن من منازلهم إلى لجان الاستفتاء فى مدن العلمين والضبعة وبرانى والنجيلة بمرسى مطروح، بينما اصطحبت قوات التأمين عدداً من المعاقين وكبار السن إلى داخل اللجان للإدلاء بأصواتهم، واستقبلت لجنة مدرسة السادات الإعدادية فى مدينة السلوم 6 سيدات معمرات.