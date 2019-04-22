قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن هناك أموالا ضخمة تدفع في الداخل والخارج لتشويه صورة الجيش الوطني الليبي، كما أن تنظيم القاعدة ينشر فيديوهات كاذبة ضد القوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي بثته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم: "قواتنا تحقق تقدما ميدانيا ممتازا ولن يتوفر للمجموعات الإرهابية أي ملاذ آمن في ليبيا".

وأوضح المسماري، أن القوة الجوية في مصراته لا تزال تشكل القوة الرئيسية في معركة الميليشيات، مضيفا أن مصراته تحاول أن تأخذ الدور البديل للعاصمة طرابلس، وأن هناك معلومات عن نقل بعض مؤسسات الدولة من طرابلس إلى مصراته، ودعا المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، جميع الميليشيات للبحث عن مكان آخر غير ليبيا، قائلا: "لن نوفر لهم أي ملاذ آمن داخل البلاد"، مطالبا كل المناطق بعدم احتضان إرهابيين ومطلوبين للقانون.

وأشار إلى وجود محاولات لصرف مليار دولار من بنك ليبيا المركزي لفايز السراج بدعوى أن هذه الأموال لتوفير احتياجات شهر رمضان، واصفا بأنها "دعاية كاذبة"، موضحا أن حقيقة هذه الأموال هي لصرفها على الأسلحة والمرتزقة والأجانب، وأضاف "ونحن نراقب عن كثب ونتابع كل ما يحدث في العاصمة".