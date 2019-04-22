افتتاح الدورة التدريبية للدبلوماسيين من الدول الناطقة بـ"الفرنسية"

افتتح السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والسفير الدكتور سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، اليوم، أعمال الدورة التدريبية المكثفة للدبلوماسيين من الدول الناطقة باللغة الفرنسية "الفرانكفونية".

وألقى السفير حمدي لوزا، عقب الافتتاح محاضرة حول البعد الأفريقي في سياسة مصر الخارجية، كما تناول السفير أبو بكر حفني مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية التطورات السياسية علي الساحة الأفريقية.

ويتضمن برنامج الدورة، التي تستمر حتى الثاني من مايو المقبل، التدريب على مهارات التفاوض وقواعد الإتيكيت والبروتوكول والمراسم، بالإضافة إلى تناول القضايا الراهنة على الساحة الأفريقية والدور المصري في دعم الدول الأفريقية الشقيقة.ويشارك في الدورة 35 دبلوماسيا من 15 دولة أفريقية.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تأهيل الكوادر الدبلوماسية من الدول الأفريقية الشقيقة وذلك في إطار ما توليه مصر من أهمية بالغة لتدريب وتأهيل كوادر الدول الأفريقية بشكل عام وخاصة خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.