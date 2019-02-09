اختتم وزراء الخارجية الأفارقة، اجتماعات المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والثلاثين صباح اليوم السبت، لرفع قراراتهم إلى قمة رؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية لإقرارها خلال القمة العادية الثانية والثلاثين التي تنطلق غدًا الأحد بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.

وناقش الوزراء، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، خلال الاجتماعات التي بدأت أمس الأول الخميس وتواصلت لمدة يومين، تقرير الدورة العادية السابعة والثلاثين للجنة الممثلين الدائمين والتي عقدت يومي 15 و16 يناير؛ والتقرير السنوي عن أنشطة الاتحاد وأجهزته، وتقرير مفوضية الاتحاد الإفريقي عن الوضع الإنساني في القارة.

كما اتخذوا خلال الاجتماعات العديد من القرارات من بينها استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، وانتخبوا كلا من الجزائر وكينيا وبوري ونيجيريا وليسوتو كأعضاء جدد في مجلس السلم والأمن الإفريقي، ورشحوا كلا من المغرب وموزمبيق وناميبيا لتقديم مرشحين كقضاة جدد معينين في المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.

وناقش الوزراء أيضًا، تقارير اللجان الفرعية للمجلس التنفيذى ولجانه المختصة، وتتضمن تقرير الجلسة المشتركة بين اللجان الوزارية المعنية بجدول تقدير الأنصبة والمساهمات ولجنة وزراء المالية الـ 15؛ تقرير اللجنة الوزارية المعنية بالترشيحات الإفريقية في المنظومة الدولية؛ تقرير اللجنة المعنية بتحديات التصديق على معاهدات منظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي والانضمام إليها؛ التقرير المرحلي للمفوضية وتقرير الفريق الوزاري المعني بتنفيذ مقررات المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى تقرير اللجنة الوزارية عن أجندة 2063.

وبحث المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة كذلك المذكرة المفاهمية بشأن موضوع العام للقمة الأفريقية بعنوان "اللاجئون، والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسرى في إفريقيا"، فضلا عن مشاريع الصكوك واعتمادها؛ وكذلك مشروع قواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة للشؤون المالية والتخطيط الاقتصادي والتكامل.

وناقش الوزراء، عددا من البنود لاعتمادها من قبل المؤتمر وتشمل مشروع معاهدة إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية؛ مشروع النظام الأساسي للجنة الإفريقية للسينما والوسائل السمعية والبصرية؛ مشروع النظام الأساسي لمركز الاتحاد الإفريقي الدولي لتعليم الفتيات والنساء في إفريقيا؛ ومشروع التعديل على المادة 35 من ميثاق النهضة الثقافية الإفريقية؛ بالإضافة إلى مشروع سياسة الاتحاد الإفريقي للعدالة الانتقالية.