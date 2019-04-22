تركوا أشغالهم طوال الأيام الثلاثة الماضية من أجل تقديم خدمة تطوعية، وهى توفير الوقت والجهد على الناخبين عن طريق استخراج أسمائهم من الكشوف وتعريفهم بلجانهم.. إبراهيم الكيلانى، 58 عاماً، ترك عمله ومنزله، وظل يتنقل بين اللجان المختلفة بمنطقة الشرابية، مقدماً خدماته التطوعية، وهى مساعدة الناخبين، خاصة كبار السن، فى الوصول إلى اللجان، كما يساعد رجال الأمن فى تنظيم حركة صفوف الناخبين أمام اللجان.

"حسن" أغلق المقهى للمساعدة

عُرف «الكيلانى»، مقاول، بين أهالى منطقته بدوره التطوعى، ويلجأون إليه باستمرار لمساعدتهم.

أما حسن محمد على فقد أغلق مقهاه فى الدرب الأحمر، وتفرّغ للاستفتاء لمساعدة أهالى منطقة باب الخلق، فخلال الثلاثة أيام الماضية، يبدأ يومه منذ أن تفتح اللجان أبوابها وينتهى عندما تغلق اللجان، ولم يكتفِ «حسن» بمساعدة الناخبين بتعريفهم أرقام لجانهم، بل كان يذهب إلى منازل كبار السن الذين يعرفهم فى المنطقة ويحدثهم عن أهمية المشاركة فى الاستفتاء.