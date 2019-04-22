أغنيات شعبية ووطنية ورومانسية.. حالة خلقها المصريون لإضفاء طابعا من البهجة أو الحماسة أثناء الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور أو فرز الأصوات في اللجان، فعلى "رب الكون ميزنا بميزة" لـ"حمو بيكا" الشعبية رقص المصوتون أمام اللجان على نغماتها، وعلى نغمات "كوكب الشرق" أم كلثوم يفرز أعضاء إحدى اللجان في باب الشعرية أصوات المواطنين.

في اللجنة رقم 1 في منطقة باب الشعرية بقيادة المستشار نور الدين محمد، وعدد من أعضاء اللجنة المسؤولين عن عملية الفرز، ترددت أغاني الست أثناء عملية فرز الأصوات.

"يا حبيبي.. الليل وسماه.. ونجومه وقمره وسهره وإنت وأنا يا حبيبي أنا.. يا حياتي أنا.. كلنا كلنا في الحب سوى. والهوى.. آه منه الهوى سهران الهوى".. جزء من أغنية الست التي ترددت في لجنة الفرز، وهي أغنية "ألف ليلة وليلة" الشهيرة.

كان عدد من المصوتين رقصوا على أغاني الفنان الشعبي حمو بيكا، في إحدى لجان السيدة زينب، وأكد المواطنيون أمام اللجان، أن الأغاني الشعبية تلهم الحماس بداخلهم.

وانتهت العملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم، بعد 3 أيام توجه فيهم الناخبون إلى صناديق الاقتراع.