أكد السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد لمصر قوتها، واستطاع أن ينجو بها وأعاد لها هويتها ولحمتها وتغلب على قوى الشر التي أرادت استهدافها وتغيير هويتها.

وشدد الربيع على أن المنطقة العربية تعيش ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة منذ عام 2008 وانتهت إلى أحداث الربيع العربي التي أصابت الإنسان العربي بالقتل والتدمير والتشرد.

ودعا الربيع - في كلمته أمام المؤتمر الأول للاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين بالقاهرة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية - إلى مؤازرة هذا الاتحاد الوليد باعتبار التضامن الاجتماعي ليس مسؤولية الحكومات أومنظمات المجتمع المدني أوالدول المانحة فقط، إنما مسؤولية الجميع، مؤكدا أن الدول العربية غنية بمواردها، داعيا المصارف والشركات والمؤسسات العربية إلى دعم هذا الاتحاد حتى يستمر ويتجاوز المؤسسين له إلى مؤسسات وحتى تكون له صفة الديمومة ويغطى مساحات كبيرة من المستهدفين.

وأكد حازم قشوع ممثل الأردن بالاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي أن انعقاد المؤتمر على أرض مصر يؤكد وهي تشهد هذا الإقبال الكبير على التعديلات الدستورية، العودة إلى ذاتها وعراقتها وإلى الذات العربية، مضيفا: "نحن مع خيارات الشعب المصري، ونحترم ونقدر دور الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأشار قشوع، إلى أن الوطن العربي ينفق الكثير على البنية التحتية ولاينفق على المجال الاجتماعي بالقدر ذاته، موضحا أن تحقيق الأمان للمواطن العربي يجب أن يحظى بالاهتمام حتى نجنبه الوقوع في شرك التنظيمات الإرهابية ونحقق له الانتماء لمجتمعه.