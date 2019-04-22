احتفل المئات من أهالي مدينة الغردقة، مساء اليوم، بنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في ميدان عبدالمنعم رياض بوسط مدينة الغردقة، بحضور اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر.

وردد المشاركون بالاحتفالية الهتافات الوطنية حاملين الأعلام تعبيرا عن سعادتهم بالمشاركة والإدلاء باصواتهم على مدار أيام الاستفتاء، في أجواء وطنية مليئة بالسعادة لأهالي مدينة الغردقة من مختلف الأعمار، مرددين هتافات "تسلم الأيادي".

وأعرب المحافظ عن تقديره للمشاركة الإيجابية للأهالي بمختلف مدن المحافظة، والذي يدل على مدى تحضر مواطني البحر الأحمر، مشيرا إلى أن اللجان شهدت إقبالا كبيرا خلال أيام الاستفتاء.

وبدأت عملية الفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما شهدت اللجان إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، منذ فتحها في أيام التصويت الثلاثة بالداخل.

كان المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء بلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، والتي تقدر بـ368 لجنة عامة، و13 ألفًا و919 لجنة فرعية.