سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم، على حريق شب بمصنع كراسي بأبو الغيط التابعة لمدينة القناطر الخيرية دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع لتصنيع الكراسي بأبوالغيط التابعة لمدينة القناطر الخيرية.

انتقل المقدم أحمد الشعراوي، مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتبين أن المصنع مقام على مساحة 300 متر، وجرت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.