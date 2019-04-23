قال الباحث إسلام بحيري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُعد الضامن لاستمرار تيار إصلاح التراث الديني، إضافة لمدنية الدولة، موضحًا أن عصر النهضة الأوروبية جاء بالفرض، سواء أقتنع المواطن من عدمه، ويكفي كوته المرأة الذي سيجعل انتخابها في مجلس النواب فرض على المواطن حتى يشعر بأهميتها.

وأضاف بحيري، خلال حواره في برنامج "المشهد"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "ten"، أن المعترضين على التعديلات الدستورية مارسوا إرهابًا فكريًا وبلطجة على المقتنعين بالتعديلات، خصوصًا أنها جاءت في وقت تمارس ضد مصر كل أنواع الحروب.

وبدأت عملية الفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما شهدت اللجان إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، منذ فتح اللجان في أيام التصويت الثلاثة بالداخل.

كان المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء بلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، والتي تقدر بـ368 لجنة عامة، و13 ألفًا و919 لجنة فرعية.