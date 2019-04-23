أكد البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن موظفة لجنة الاستفتاء على تعديل الدستور بمدرسة بين السرايات الإعدادية بنات بمنطقة الوايلي، التي كان يدلي فيها بصوته، قامت بعملها على أكمل وجه، رافضا فكرة معاقبتها لعدم الوقوف له تحية أثناء الإدلاء بصوته، كما طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه البابا، أمس، من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، لتقديم اعتذار له عما بدر من الموظفة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لـ"الوطن"، إن الأمر لم يستحق كل ما أثير، ولم تفكر الكنيسة حتى في إصدار بيان حوله.

كانت الموظفة بوزارة العدل أكدت في تصريحات لـ"الوطن" احترامها وتقديرها للبابا، وأنها لم تتعمد تجاهله كما صور بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن انتشرت صورة للبابا تواضروس الثاني خلال الإدلاء بصوته في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور.