أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بزوغ فجر التعليم الفني الجديد "التكنولوجيا التطبيقية"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال شوقي، إن أعاصير "أولى ثانوي" صمت الآذان عما سواها وجعلتهم لا يتكلموا عن التعليم الفني وخطة تطويره التي تجرى في صمت، لافتًا إلى أن الجديد والرائع من حولنا في التعليم الفني كما هو الحال في رحلة تطوير التعليم العام.

ونشر شوقي، بعض الصور لطلاب التعليم الفني "التكنولوجيا التطبيقية" ومنهم بعض الفتيات وهم يقوموا ببعض الأعمال الفنية، قائلا "أردت أن أشارككم بعض الصور من موقع عمل مدرسة "محمد متولي الشعراوي" وهي مدرسة تم تحويلها إلى نموذج "التكنولوجيا التطبيقية" بالتعاون مع مجموعة "طلعت مصطفى" ودعونا نرى مستوى التدريب العملي ونوعية الطلاب والتخصصات وكم هي رائعة الفتاه المصرية التي قررت خوض عالم التعليم الفني كما تشاهدون".

وأضاف: "هذه المدرسة ليست الوحيدة إذ تعاونا كذلك مع مجموعة "العربي" و"السويدي" وغيرهم ونعمل على عشرات من مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة مع شركاء من الصناعات المصرية وجهات جودة أجنبية".

واختتم منشوره: "هؤلاء الطلاب يتعلمون على مستوى عالمي وسوف يحصلون على شهادة معتمدة عالميًا ومعظمهم تم تعيينه في الصناعات المصرية المشاركة حتى من قبل التخرج!".