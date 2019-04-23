صور وفيديو| رحلة جنا عمرو دياب المثيرة للجدل من الطفولة إلى "التريند"

جرت العادة أن يجذب المشاهير اهتمام الجماهير، بأفعال أو أخبار تتناول أعمالهم الفنية أو حياتهم الشخصية من زواج أو طلاق أو ارتباط عاطفي أو ملبس وغير ذلك، وكلما بزغ نجم الفنان أكثر زاد الحديث عنه، وفي الآونة الأخيرة، انتقل هذا الاهتمام حول بنات عمرو دياب أحد أبرز مشاهير الغناء في الوطن العربي، بعدما خلقت إحداهن وهي نجلته جنا، ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها عبر "السوشيال ميديا" التي توصف بالجريئة خلال أسفارها أو بصحبة أصدقائها.

منذ نعومة أظافرها، توجهت الأضواء لـ"جنا"، لشعبية أبيها الطاغية في الوطن العربي، ما جعل أفعال نجلته، دائمًا تكون تحت مجهر الجمهور الذي يتابعها مثل ما يتابع أغاني والدها.

جنا عمرو دياب من الطفولة إلى "التريند"

تحولت جنا من الطفلة الصغيرة نجلة المطرب المصري عمرو دياب، والتي يبتسم البعض عند رؤية صورتها رفقة أبيها وهي ممسكة بيده، إلى إحدى نجمات "التريند" على محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح حديث الجمهور بأفعالها، وجاء آخرها بالأمس.

بداية معرفة الجمهور بجنا كانت أغنية والدها لها والتي حملت نفس الاسم "جنا"، من ألبوم "شوفت الأيام"، عام 2014، وهو ما حسدها عليه بنات جيلها، مبديين إعجابهن بالأغنية التي خصصت لها.

لمدة ثلاثة أيام، تصدرت ابنة الهضبة "التريند"، عقب نشرها العديد من الصور، كان أبرزها صورها الأخيرة بصحبة شاب يدعى سامو شلبي، معلقة على الصورة: "أحبك سامو"، واضطرت نجلة "دياب" إلى إغلاق التعليقات حتى تتجنب الانتقادات من المتابعين.

عائلتها في البداية والـ"هوت شورت" في النهاية.. التطور الطبيعي

في الصغر اهتمت جنا عمرو دياب، بنشر صورها رفقة عائلتها، والتي تتكون من والدتها زينة عاشور، وإخوتها التوأم عبدالله وكنزي، وكانت تظهر معهم في التجمعات دائمًا.

وتدريجيًا تحول اهتمام "جنا" عبر الـ"سوشيال ميديا" بحياتها الشخصية، وأصبحت تنشر صورها رفقة أصدقائها، من البنات والرجال، وهو ما أثار غضب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالات جريئة مثيرة للجدل

عبر حسابها على موقع "إنستجرام" تنشر نجلة عمرو دياب، صورها أغلبها رفقة صديقتها، بوضعيات مختلفة أبرزها الـ "داج فيس"، كما تعمدت على إظهار لسانها في أكثر من صورة، مما عرضها لسيل من تعليقات المتابعين، حيث علق أحد الحسابات: "للأسف الحركة دي مش حلوة"، وآخر قال لها: "ليه مطلعة لسانك كده في كل الصور؟".

وجرت العادة أن لا يظهر أبناء "دياب" كثيرًا إعلاميًا، إلا أن مواقع التواصل وحب الظهور جعل من جنا دياب أحد نجوم "انستجرام"، وبعد نوعية الصور التي اعتادت ابنة النجم المصري نشرها، أيقن الجمهور أنها لم تعد صغيرة، خاصة عقب صورها بالملابس القصيرة والكاشفة.

تغني أمام ملحن عالمي

من الإطلالات للغناء، استمرت جنا في إبهار متابعيها، خاصة بعدما ظهرت في فيديو عبر "إنستجرام"، تغني باللغة الإنجليزية أمام كوينسي جونز أحد أشهر الموسيقيين في العالم، وهو منتج أسطوانات، وقائد أوركسترا، وموزع، ومؤلف موسيقى أفلام، ومنتج تليفزيوني، وبروجي أمريكي، ويمتد مشواره الفني لخمسة عقود.

"فوتوسيشن" بألفاظ خارجة

بزي أحمر داكن، قامت جنا عمرو دياب بعمل جلسة تصوير، وبعد نشرها للصور عبر "إنستجرام"، أثير الجدل حولها بسبب وقوفها بجانب كلمة تتضمن إيحاءات لفظية خادشة للحياء، وهو الأمر الذي عرضها للانتقاد من متابعيها الذين أكدوا أن عمرو دياب طوال مشواره الفني لم يثر الجدل بهذه الطريقة.

زجاجات خمر

جدلاً واسعًا أثيرعبر صفحة "جنا" على "إنستجرام"، من خلال فيديو نشرته، خلال تواجدها في جزيرة ميكونوس في اليونان لقضاء إجازتها هناك، وظهرت داخل غرفتها في أحد الفنادق هناك، تغني أغنية wouldn't change a thing للمطربة العالمية ديمي لوفاتو، وتمسك في يدها زجاجة شراب، وكتبت معلقةً على الفيديو: "عودة إلى أيام ما كانت ديزني تستحق المشاهدة".

ما أثار الجدل هو وجود زجاجتين من الخمر موضوعتين خلفها على منضدة، كما كانت تحمل في يدها زجاجة شراب وهي تغني، ما دفع الجمهور للإعتقاد بأنها تشرب الخمر، ولكنها نفت ذلك في تعليقاتها، مؤكدة أن ما تحمله هو زجاجة ماء، وأن الخمر من خلفها طبيعي وضعه في الفنادق الكبرى في الخارج، ولكنها لم تمسه ولم تشربه.

حب للغناء وصوت نقي

على فترات متقاربة، تنشر جنا دياب مقاطع فيديو عبر موقعها على "انستجرام"، تظهر خلالها وهي تغني دائمًا باللغة الإنجليزية، وهو ما يثير إعجاب الجمهور، الذين يطلبون منها المزيد من الأغنيات.

سرقة حسابها

في أغسطس 2018، تعرض حساب "جنا" على "إنستجرام"، للاختراق وتمت سرقته، وتكثف الأجهزة الأمنية بمباحث الإنترنت جهود البحث للتوصل للمتهم.

الملاهي الليلية

تعليقات سلبية تلقتها نجلة الهضبة، بعد نشر فيديو قصير لها رفقة أصدقائها، داخل ملهى ليلي، في وقت متأخر من الليل، وهو ما اعتبره بعض المتابعين، فعل غير أخلاقي ولا يصح.