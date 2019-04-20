أحيا المطرب عمرو دياب حفل مرور 100 عام على إنشاء الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

افتتح عمرو دياب الحفل بأغنية "الليلة" التي اشتعلت حماس الجمهور رغم برودة الطقس، وعلى مدى ساعتين قدم الهضبة أغاني "قمرين"، "وياك"، "يتعلموا"، "العالم الله"، "لو عشقاني"، "نور العين"، "ليلى نهاري"، و"راجعين"، بالإضافة إلى مقطع أغنية "قال فاكرينك" بناء على رغبة الجمهور.

تخلل الحفل صعود رجل الأعمال أبوهشيمة علي خشبة المسرح بناء على طلب من عمرو دياب حيث قدمه للجمهور وكان بصحبته حمادة إسماعيل.

أقيم حفل مئوية الجامعة الأمريكية بمقرها في القاهرة الجديدة، وشارك في إحياء فقراته النجم البريطاني جيمس ارثر، و الـ dj التركي مهموت اورهان، وقام بتنظيمه وليد منصور مايسترو حفلات اللايف الضخمة، حيث وجه له الهضبة كلمة شكر لما بذله من مجهود في إخراج شكل حضاري للحفل، الذي تم تجهيزه بإمكانيات ومواصفات لايف عالمية للمرة الأولى بمصر حيث تم تصميم مسرح غير مسبق لتامر فوزي، وإضاءة وليزر وليد الحريري.

شارك في التنظيم من اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية سعيد زكريا رئيس الاتحاد وحسين ابو السعود، وعبد الرحمن هادي، وباسل مدحت، وعمر المغير، ومنة عمارة.