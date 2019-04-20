تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
اقتصاد
فن وثقافة
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
بالصور| وزير التعليم ينشر دليل استخدام نظام بنك المعرفة لإدارة التعلم
فتح أبواب التصويت في اليوم الثاني للاستفتاء بالكويت
"الخشت" عن منح "حفل حماقي": "طلاب من الأرياف ومينفعش نقصر مع ولاد مصر"
استنفار أمني بالشرقية تزامنا مع بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية
ترامب يدعو لمحاكمة من اتهموه بالتواطؤ مع روسيا
طوارئ بـ"صحة الشرقية" مع بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية
اختيارات الوطن
دلع وبلالين وعلم مصر.. حضور مبهج للأطفال في أول أيام الاستفتاء
عبدالعال: ليس هناك مساس باستقلال السلطة القضائية في تعديلات الدستور
خريطة المصريين فى الخارج: 9.5 مليون فى قارات العالم نصفهم فى السعودية والأردن والإمارات
الطقس أيام الاستفتاء الثلاثة: لطيف ومعتدل وتوقعات بسقوط أمطار
حوار| المصري الفائز بانتخابات "المحافظين" في كندا: مشواري بدأ بالتطوع
بالصور| الكنائس تحتفل بجمعة ختام الصوم الكبير قبل "أسبوع الآلام"
الأكثر قراءة
«عمال بيهبد» و«خمسة فرفشة».. علاء مبارك يواصل هجومه على الإعلاميين
"العسكري السوداني" يكشف ملابسات إقالة وكيل الخارجية بسبب قطر
رامز جلال ينشر الصورة الدعائية لبرنامج "رامز في الشلال"
رئيس البرلمان: السيسي غير راغب في السلطة ولم يطلب تعديل الدستور
عاجل| مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بقنا
تامر أمين عن هزائم الأهلي: "كأن الله يعاقبنا على أخطاء محمود طاهر"
رئيس البرلمان: قلت في 2014 مصر تحتاج دستورا جديدا خلال 10 سنوات
بعد 5 سنوات قضاها أمينا لـ"البحوث الإسلامية".. عفيفي يعود لـ"الأزهر"
زوجة علي ربيع والزمالك والدستور.. أبرز ما بحث عنه المصريون عبر "جوجل"
حظك اليوم السبت 20-4-2019 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي
عاجل