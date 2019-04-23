تزور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية، اليوم، مدينة الطور، لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن برنامج الزيارة يتضمن تفقد مشروع مؤسسة مصر الخير للإنتاج الحيواني، وميناء الصيد، وزيارة موقع المزرعة السمكية الجاري بمنطقة سهل القاع، كما تتفقد موقعا مقترحا بمنطقة بئر أبو كلام لإقامة مزرعة سمكية.

وأوضح أن نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية، تختتم زيارتها لمدينة الطور، بافتتاح معرضا للزهور والشتلات بمديرية الزراعة، ومشاهدة حصاد محصول القمح.

يرافق نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية، خلال زيارتها لمدينة الطور، اللواء نادر العشماوي السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب فوزي همام السكرتير المساعد، والمهندس سمير النجار وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء.