أهالي قرية يشكون منعهم من شاطئ عام بمطروح.. والمحافظة: "هنشيل السور"

منع مجلس إدارة اتحاد ملاك قرية "فرح سيدي عبدالرحمن 2" بالعلمين، باللوائح والقوانين، المواطنين من دخول الشاطىء العام غير المخصص للقرية، كما شيد سورًا وبوابة حول القرية من الخارج دون ترخيص؛ لمنع رواد سيدى عبدالرحمن من الوصول للشاطىء العام .

وأصدر مجلس مدينة العلمين قرارًا بإزالة السور والبوابة، كما سمح لرواد قرية العاملين بجامعة بنها الواقعة خلف القرية باستخدام الشاطىء العام؛ إلا أن القرارين لم يجرى تنفيذهما حتى الآن.

وشهدت قرية "فرح سيدي عبدالرحمن 2"، عدة مخالفات أبرزها: بناء غرف عشوائية دون ترخيص، وجود سيارات تالفة ومحطمة بالداخل، انتشار القمامة و"الهيش والبوص" حول الشاليهات على مياه الصرف الصحي، ظهور أسلاك وكابلات الكهرباء على الأرض الملقاه بالشوارع وسط القرية بالقرب من المنشآت فى ظل الإهمال والعشوائية والمخالفات التى تحاصر القرية فى الداخل والخارج.

وكشفت مذكرة الشؤون القانونية بمحافظة مطروح؛ بعد معاينة لجنة متخصصة لمواقع المخالفات، أن الشاطىء الواقع أمام قرية "فرح 2" السياحية من المنفعة العامة المفتوحه للجميع وغير مخصص لقرية بعينها، ولا يجوز الاستئثار به لفئة معينة إلا بمقتضى ترخيص يقضي بذلك مقابل سداد رسوم انتفاع.

كما بينت المذكرة، التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، أن الحق المبرم بين محافظة مطروح وقرية "فرح 2" لم يتضمن استئثار الاتحاد بالانتفاع بالشاطىء المواجه للقرية دون غيره، مؤكدة أنه لا يجوز للاتحاد منع غيره من الانتفاع به، كما وافق مجلس مدينة العلمين على انتفاع قرية العاملين بجامعة بنها للشاطىء العام وإبلاغ المجلس بأي معوقات حالة عدم تمكين المواطنين من ذلك.

وأرسلت الإدارة الهندسية بمجلس مدينة العلمين التابعة لمحافظة مطروح مذكرة لمأمور اتحاد ملاك قرية "فرح 2" بتقدم المواطنين بشكاوى للمجلس باعتراضهم على استخدام الشاطىء العام، وأنه جرى توجيه إنذار للاتحاد بعدم التعرض لأي مواطن يستخدم الشاطىء.

وتضمنت المذكرة المرسلة للاتحاد، أن الشاطىء مخصص للنفع العام وليس شاطىء خاص؛ طبقًا لقرار محافظ مطروح إلى جانب تقديم مستندات لترخيص السور والبوابه، مشددة على أن من يخالف التعليمات يضع نفسه تحت طائلة القانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.