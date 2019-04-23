حصدت مدارس مديرية التربية والتعليم بأسيوط المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة المكتبات النموذجية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعرب صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عن سعادته بما حققته المديرية من فوز في مختلف الأنشطة والمسابقات خلال العام الحالي، مضيفا أن مسابقات المكتبة تغرس عادة القراءة المثمرة والاطلاع والبحث لدى الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة وإثراء معلوماتهم، مما يمنحهم الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة الحياة العملية واتخاذ القرارات الصائبة في جميع المواقف.

ولفت إلى أنه كرم من قبل الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف كمهني مثالى ضمن فعاليات اليوم الوطني لأخصائي المكتبات والمعلومات في دار الكتب والوثائق القومية، موجها الشكر للدكتورة أماني رئيس الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف وأعضاء مجلس إدارة الجمعية على التكريم.

وأوضح مراد سيحة موجه عام المكتبات بالمديرية، أن المدارس الفائزة هي كل من مدرسة بني عدى الرسمية للغات المركز الأول في مسابقة المكتبات المتميزة على مستوى الجمهزرية، كما حصدت مدرسة بني مر الإعدادية بنات المركز الثاني، بينما فازت مدرسة الخياط الثانوية بنات بالمركز الثالث.