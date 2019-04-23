أعلن بنك أبو ظبي الإسلامي، عبر موقعه الرسمي عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، والتي جاءت على النحو التالي:

Treasury Support Officer

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو مجال ذو صلة.

- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الخدمات المصرفية.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

- إجادة مهارات التعامل مع الحاسب الآلي.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــا.

Investigations Officer/Senior Officer-Cairo & Alex

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في نفس المجال.

- إجادة برامج الحاسب الآلي.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــا.