جنوب سيناء تحصد مراكز متقدمة بمهرجان ذوي القدرات بشرم الشيخ

أعلن محمد فتحي توفيق مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عن حصول عدد من المشاركين من جنوب سيناء على مراكز متقدمة بمهرجان ذوي القدرات والهمم، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقال مدير عام الشباب والرياضة، إن الفائزين بالمراكز المتقدمة هم اللاعبين محمد رضا حاصل على المركز الثالث في اللياقة البدنية ذهني، وعبد الله مسعد عبد الجليل حاصل على المركز الثاني في اللياقة البدنية بصري، وآيه عبد المنعم حاصلة على مركز متقدم في المشارك الفعالة للأقزام.

ويذكر أن المهرجان استضافته المدينة الشبابية بشرم الشيخ خلال الفترة من 20 أبريل حتى 22 أبريل الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ويتضمن المهرجان مجموعة من الألعاب الرياضية تحت شعار "معا لتحويل الإعاقة إلى طاقة"، منها ألعاب كرة طائرة جلوس رجال ولياقة بدنية بنات وكراسي متحركة بنات ولياقة بدنية للصم ولياقة بدنية للفكري.