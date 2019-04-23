شهد منتدى المنظمات غير الحكومية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الإثنين، والمنعقد في قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، جلسة عن حرية عمل المدافعين وحرية الاجتماع بمشاركة المقررين الخاصين مايكل فروست وكليمنت فاول إضافة إلى ديفيد ميفي. وأشار المقررون خلال الجلسة إلى مصر فى سياق الأسف لعدم قدرة بعض المنظمات على حضور المنتدي والعزم على إثارة الأمر مع اللجنة والسلطات المصرية.

وتركزت معظم مداخلات الحضور في الحديث عن القيود على الحريات في العالم وفي أفريقيا دون تخصيص لأي دولة، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي ذكرت بالاسم، بسبب الإجراءات التي تتخذها ضد المهاجرين. وخصص ميفي مداخلته للحديث عن الوضع فى جنوب الصحراء خصوصاً بوروندي.