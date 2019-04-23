أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، القرار رقم 4487 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 523 متر، الواقعة بحوض الجزاير والأوسية بناحية جزيرة أبو عمرو مركز أبو كبير، لصالح الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي، بغرض إقامة محطة رفع صرف صحي عليها بعد أن تبرع بها أحد المواطنين لخدمة أهالي المركز ، ووافق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي على هذا التبرع.

وقال محافظ الشرقية إن هناك خطة لإنشاء محطة مياه لكل مركز ومدينة لتوفير المياه بمواصفات قياسية للمواطن، مؤكداً أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وذلك في إطار الإمكانيات والموارد المتاحة.