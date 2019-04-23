في أقل من 24 ساعة، كشف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في شرطة السياحة، وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، لغز سرقة خزينة فندق شهير بمنطقة المهندسين، وتمكنت القوات من ضبط 5 متهمين.

وذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أنّ الواقعة بدأت بورود بلاغ من مسؤول حسابات فندق في العجوزة، بدخول 4 أشخاص مجهولين إلى الفندق، وبحوزة اثنين منهم سلاحا ناريا، وتوثيق المسؤول عن كاميرات المراقبة وعامل آخر في الفندق، وكسر الخزينة والاستيلاء منها على مبالغ مالية كبيرة، ووحدة تخزين الكاميرات (DVR) من غرفة المراقبة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائي في ديرية أمن الجيزة، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، توصلت جهوده إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص بالاتفاق مع مسؤول الكاميرات بالفندق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات، أسفرت عن ضبط 4 من مرتكبي الواقعة، ومسؤول الكاميرات، وبحوزته سيارة ملاكي المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحدهم "هارب"، وبتحريض وتسهيل من مسؤول الكاميرات، وأضافوا بأنّهم أتلفوا أسلاك الكاميرات عقب ارتكاب الواقعة، واستولوا على وحدة تخزين الكاميرات، وأنّ الأسلحة التي كانت بحوزتهم عبارة عن ولاعة على شكل مسدس، وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط المسروقات "5 ملايين و21 ألفا و200 جنيه 77.368 دولار - 345 يورو - 70 درهما إماراتيا - 17.301 ريال سعودي - وحدة تخزين كاميرات المراقبة"، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وأمر العميد أيمن الجيار مأمور قسم شرطة العجوزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث ولا تزال التحقيقات مستمرة.