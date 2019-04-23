بدأت قناة "صدى البلد" في وضع اللماسات الآخيرة على خريطتها البرامجية خلال شهر رمضان المقبل، وضمنها برنامج "حلم الأبطال" الذي يشارك فيه 4 من نجوم الرياضة في مصر والعالم، هم أحمد حسام "ميدو" وعماد متعب ورضا عبدالعال وروبي كين، ويقدم البرنامج فعاليات بطولة كرة قدم خماسية تحت إشرافهم.

ويشرف النجوم الأربعة على تحليل أداء الفرق المشاركة في البطولة، على أن يتولوا تدريب الـ4 المتأهلة لنصف النهائي منها، وخلال البرنامج ستكون هناك العديد من المفاجآت والقصص التي يرويها النجوم لأول مرة، إضافة إلى تجارب اللاعبين الشباب في حياتهم الطبيعية.