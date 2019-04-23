قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن اجتماع القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان يجسد إيمان الدول الأفريقية بالمسؤولية المشتركة، والحرص على تعزيز العمل الجماعي الأفريقي، واتساقا مع روح ومبادئ التضمن والأخوة والوحدة مع السودان الشقيق، الذي يشهد حاليا مرحلة استثنائية من تاريخه، تفعيلا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية.

وأضاف السيسي، خلال كلمته الافتتاحية بالقمة: "أتوجه بتحية تقدير واعتزاز للشعب السوداني الشقيق، الذي أثبت بسلوكه المتحضر والسلمي قدرته على التعبير عن إرادته وطموحاته في التغيير، بما يعكس الإرث الحضاري للشعب السوداني الشقيق، وأؤكد دعم مصر الكامل لخياراته في صياغة مستقبل بلاده، وما سيتم التوافق عليه في المرحلة الفارقة في تاريخه".