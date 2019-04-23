بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الثلاثاء 23-4-2019

تقدم الوطن خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز، اليوم، الساعة 8 مساء، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز، على استاد الدفاع الجوي، ويمكن مشاهدتها على قنوات النيل رياضة وOn Sport.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، إلا أن الفريق الأبيض يتفوق بفارق الأهداف، وهو ما يجعل مباراة اليوم على صفيح ساخن لأن الفائز بتلك المباراة ينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة.

بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم