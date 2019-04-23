تنظم جامعة دمنهور، ملتقى الفنون الثاني، على مسرح أوبرا دمنهور، في الفترة من 25-28 أبريل، تحت شعار "الفن لغة السلام"، ويشمل المجالات الفنية المختلفة، ومنها الغناء الجماعي والفردي والمسرح والفنون التشكيلية.

ويشمل فريق تحكيم المسابقات مجموعة من فناني مصر ومتخصصين في مجال الغناء الجماعي والفردي الموسيقار هاني شنودة، الدكتور محمود بيومي عميد الكعهد الكونسفتوار، الدكتور محمد عارف أستاذ الموسيقى بكلية التربية الموسيقية حلوان، وفي مجال المسرح الفنان علي عبد الرحيم، السيناريست فتحي الجندي - الدكتورة الفنانة نبيلة حسن باكاديمية الفنون المسرحية.

وأكد الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، أن الملتقى يهدف إلى نشر الحركة الفنية داخل الجامعة لإبراز المواهب المختلفة والمساعدة على تنميتها.