استمرارًا للخدمات المتنوعة التي تقدمها "الوطن" يوميًا لقرائها، نستعرض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها في حال فقد أو تلف أو سرقة البطاقة التموينية، وذلك على النحو التالي:

1- الاتصال الفوري بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 أو الإبلاغ بمركز الخدمة حتى يتم الوقف الفوري لها.

2- يقوم مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المنفذة بتسجيل طلب المواطن في نموذج خاص باستقبال طلبات، مكالمات خدمة العملاء مع تنفيذ الوقف الفوري للبطاقة.

3- تقوم الشركة المنفذة بوقف عمل البطاقة ويتم إبلاغ المواطن بأنه سيتم وقف البطاقة مؤقتا لمدة ثلاث أيام عمل رسمية.

4- يقوم المواطن بتحرير طلب رسمي في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة، وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيًا، ولكن في حالة عدم تقديم صورة الطلب خلال الـ3 أيام يتم إعادة تشغيل البطاقة تلقائيًا.

5- تقوم الشركة المنفذة بتسليم البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين، مرفق بها تقرير مفصل موضح به البيانات الخاصة للبطاقة الحديثة.

6- يقوم مكتب التموين بمراجعة البيانات التي تم تعديلها مع البيانات المدرجة بقاعدة البيانات والتأكد من إجراء التعديلات.

7- يقوم مكتب التموين بتسليم المواطن البطاقة الجديدة بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوي على اسم صاحب البطاقة، الرقم القومي لصاحب البطاقة، عدد المستفيدين، تاريخ الاستلام واسم البدال.

8- يقوم المواطن باستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة.

9- يقوم المواطن بصرف المقررات التموينية من البدال الشهر التالي لإصدار البطاقة.