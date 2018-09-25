حذر الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، المواطنين من ترك بطاقات التموين الخاصة بهم لدى أفران الخبز.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أنه في حالة ضبط بطاقات تموين لدى المخابز سيتم إنذار أصحابها وإذا تكررت الواقعة سيتم مصادرة البطاقات وإلغائها.

وتابع: "من أول شهر 12 اللي هيسيب بطاقته هياخد إنذار وإذا تكرر الموقف مرة أخرى تلغى صلاحية البطاقة نهائيًا".

وأوضح مصيلحي، أن المخبز أو البدال الذي يحتفظ ببطاقات المواطنين سيرد ما سحبته البطاقة خلال الشهر كعقاب للمستهلك.