تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد سوق السمك الجديدة بالمحافظة.

وخلال الجولة التى رافقه فيها وزيرا المالية، والتنمية المحلية،، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول إمكانيات سوق السمك الجديدة التى تم افتتاحها مؤخراً وبدأ العمل بها، حيث أوضح عصام حنفى، المدير التنفيذى لإدارة السوق الجديدة، أنها تٌقام على مساحة 20 ألف م2 والمبانى على مساحة 16 ألف م2 منها، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 180 مليون جنيه، مشيراً إلى أن السوق تتضمن 6 مطاعم، وكذا عدد 30 محلاً لتجارة الجملة مساحة الواحد منها حوالى 65 م2، هذا بالإضافة إلى 82 محلاً لتجارة القطاعي، و 104 محلات لصغار التجار (الباعة الجائلين فى السوق القديمة)، مضيفاً أن جميع هذه المحلات مٌجهزة بمختلف الأدوات والإمكانات اللازمة لعمليات بيع الاسماك، هذا إلى جانب 12 حوضاً لتنظيف الاسماك، وعدد من الأفران والشوايات.وأضاف المدير التنفيذى أن السوق بها 6 شاشات عرض، يتم من خلالها الاعلان عن الأسعار الاسترشادية لمختلف الأسماك والكائنات البحرية التى يتم بيعها داخل السوق، كما تضم السوق أيضاً مبنى إداريا على مساحة 750م2، وأماكن انتظار للجمهور داخله، وكذا مصنع للثلج، ومكان مٌخصص لبيع الفوم ومستلزمات ومتطلبات المحلات المتواجدة داخل السوق، كما يوجد عدد 14 كشكاً لتقديم العديد من الخدمات للباعة والجمهور المتردد على السوق، هذا إلى جانب سوبر ماركت كبير، وأماكن لانتظار السيارات خارج السوق، وغرف لتجميع النفايات.

وأجرى رئيس الوزراء حوارات مع تجار السمك والبائعين، اطمأن خلالها على مستوى الخدمات المقدمة بالسوق، كما تحاور مع عدد من المواطنين، سألهم خلالها عن أسعار السمك، والخدمة المقدمة بالسوق، وأشار مدبولى إلى أن السوق الجديدة حضارية، وتتمتع بالتنظيم، والنظافة، وحسن الإدارة، مطالبا بالمحافظة على هذا المستوى.