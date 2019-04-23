"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- حفل "المزاجنجية" باند بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- عرض فيلم "كفرناحوم" في علبة ألوان الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- حفل الفنان إسماعيل صادق بعنوان "الفن الصادق" بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- عرض مسرحية "النجاة" للكاتب نجيب محفوظ في علبة ألوان الساعة 7 و8:30 مساءً، وسعر التذكرة 60 جنيهًا.

- عرض فيلم "هدية من الماضي" في "سيما دكة" الساعة 7 مساءً، والدخول مجانًا.