أقيم العرض الخاص لفيلم "Avengers: Endgame"، منذ ساعات في مركز المؤتمرات بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور أبطاله من بينهم روبرت داوني جونيور، سكارليت جوهانسون، كريس هيمسوورث، بري لارسون، كريس إيفانز، بول رود ومارك رافالو، وذلك استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي حول العالم، بدءا من الغد.

لم يقتصر الحضور على أبطال الفيلم فقط، بل شمل مجموعة كبيرة من نجوم "هوليود" وأبطال أفلام "مارفل" السابقة من بينهم جوينيث بالترو، فان ديزل، برادلي كوبر، بيندكت كامبرباتش، مات ديمون، ليام هيمسورث وزوجته المغنية مايلي سايرس.

وداخل القاعة، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ديزني" بوب إيجر، بدء العرض العالمي الأول لفيلم "Avengers: Endgame"، والذي استمر على مدار 3 ساعات، وبعد ذلك تناوب أبطال الفيلم الستة مارك روفالو، كريس إيفانز، روبرت داوني جونيور، سكارليت جوهانسون ، جيريمي رينر وكريس هيمسورث، على الميكروفون لتقديم الشكر والتهنئة لـ"مارفل" وللجمهور ولبعضهم البعض.