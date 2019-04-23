تسليم عقود 288 شقة إلى المنقولين بحي العبور في شمال سيناء

سلم اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عقود 288 شقة إلى المنقولين من أهالي الشيخ زويد ورفح، وذلك بإجراء القرعة اليوم الثلاثاء على عقود الشقق بحي العبور في العريش من الإسكان الاجتماعي، فيما استثنى المحافظ 5 معاقين من أصحاب الحاجات الخاصة من القرعة من القرعة وسلم العقود لهم بالأمر المباشر.

وأوضح المحافظ أن إيجار الشقة 425 جنيهل، مضيفا أن المحافظة تتحمل 325 جنيها ويدفع المواطن 100 جنيه فقط.

وأشار المحافظ إلى أن التسليم بحق أسبقية التقديم لأهالي المدينتين فقط، وأن هذه هي المرحلة الأولى، وأن هناك عدة مراحل تسلم على مراحل.