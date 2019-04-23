استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و9 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و10 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1282 طن قمح، في حين غادر 874 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45178 من البضائع العامة منها 120 سيارة نقل محملة بـ5909 أطنان قمح.

وبهذا بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 151010، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 51401 طن.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 2400 طن رمل و16286 طن فوسفات و6322 طن يوريا، و4080 طن مولاس، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 358 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 414 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1040 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15436 طن حديد و2900 طن أرز و4000 طن فول صويا و1943 طن خشب و8000 طن خردة و2 طن أسمنت معبأ و10 آلاف طن قمح و500 طن ذرة، وغادر الميناء قطار حجارة بعد أن فرغ 1000 طن من حمولته.