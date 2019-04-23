بعد مرور أقل من 24 ساعة على انتهاء التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمس، تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في السابعة من مساء اليوم، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان النتيجة النهائية للاستفتاء.

ويتساءل العديدون عن مصير أوراق التصويت بعد انتهاء الاستحقاقات الدستورية، وهو ما سبق أنّ كشفته الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي في باب الأسئلة الشائعة، عبر موقعها الرسمي.

بعد انتهاء التصويت، يرسل رئيس اللجنة أوراق الانتخاب وكشوف الناخبين والمحاضر والمظاريف التي تحوي بطاقات الاقتراع وسائر أوراق عملية الانتخاب وما تم تقديمه من طعون إلى لجنة المتابعة، التي شكلتها "الوطنية للانتخابات" والتي يتم إرسالها بدورها في حقيبة دبلوماسية، وفقا للهيئة.

وأوضحت أنّه عقب إعلان النتيجة، تُحفظ أصول ومحاضر وكشوف الناخبين وإعلان نتائج الاقتراع، بمحفوظات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتودع صورة من الكشوف المشار إليها بدار الوثائق والمحفوظات المصرية.

وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات مدة حفظ أصول وصور المحاضر والكشوف، في فترة لا تقل عن 4 أعوام.