تستعرض "الوطن" أهم فعاليات وأحداث، اليوم الاثنين، 22 أبريل، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

ختام التصويت على استفتاء تعديلات الدستور

يختتم اليوم، التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية بجميع محافظات الجمهورية.

"الهجرة" توقع على بروتوكول تعاون مع برنامج الأغذية العالمي

توقع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على بروتوكول تعاون مع برنامج الأغذية العالمي ، بمبنى منظمة الأغذية العالمي بالمعادي.

الدورة الـ63 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

تعقد أعمال الدورة الـ63 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ومشاركة الدول الأعضاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية .

أسماء الفائزين بجوائز الدولة للعلوم والتكنولوجيا

يعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أسماء الفائزين بجوائز الدولة للعلوم والتكنولوجيا لعام 2018، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الأكاديمية.

اللقاء الشهري لملتقى الهناجر الثقافي

يعقد قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهري لملتقى الهناجر الثقافي، تحت عنوان "سيناء تاريخ ومستقبل"،وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، بمركز الهناجر للفنون.

ندوة مركز الدراسات السياسية والإعلامية ومكتبة مصر العامة

يقيم مركز الدراسات السياسية والإعلامية، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ندوة بعنوان "اقتصاديات الكتب.. التكلفة والعائد"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للكتاب،يشارك في الندوة سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب.

حفل موسيقي على المسرح الصغير بدار الأوبرا

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية حفلا موسيقيا يحييه ثنائي العود دينا عبد الحميد، وغسان اليوسف، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء ، كما يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا حفل مؤلفات على آلة البيانو و يقدمه العازف هاني نديم ، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

قافلة علاجية بمحافظة الدقهلية تنظم

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية قافلة علاجية في قرية ( النسيمية ) مركز المنصورة لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات للمواطنين وتستمر لمدة يومين.

عروض بعض أفلام تحرير سيناء

يستضيف قصر ثقافة نعمان عاشور بمدينة ميت غمر في السادسة مساء عروضاً لبعض أفلام تحرير سيناء وهي ( سيناء أسطورة مكان وملحمة شعب – سيناء العبور للمستقبل – سيناء فى قلب الوطن ) .