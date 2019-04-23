شهدت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة، اليوم، خلال جولتها بجنوب سيناء، حصاد محصول القمح بأحد المزارع في مدينة الطور.

وأكدت نائب وزير الزراعة أن جنوب سيناء تشهد طفرة في مجال الزراعة حيث جرى التوسع في الرقعة الزراعية، وأصبحت من المحافظات المنتجة زراعيا، لافتة إلي أن هذا النجاح يعطي دفعة للتوجه نحو إقامة مناطق زراعية كاملة والتوسع في زراعة النباتات التي تتلائم مع نسبة ملوحة التربة والمياه .

وقالت إنه سيجرى التوسع في زراعة القمح بالمحافظة خلال الفترة المقبلة حيث أن متوسط إنتاج فدان القمح بالمحافظة تجاوز 38 أردب. مؤكدة دعم الوزارة لجميع مزارعي المحافظة. واجتمعت نائب الوزير مع مزارعي مدينة الطور للاستماع إلي مطالبهم والتي كان علي رأسها سرعة تقنين الأوضاع وتوفير بذور المحاصيل الزراعية والشتلات من قبل وزارة الزراعة .

وتفقدت محرز يرافقها اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، والمحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد، والدكتور خالد أحمد السيد رئيس هيئة الثروة السمكية المجزر الألي للماشية بمدينة الطور .وقال عشماوى إن المجزر يعمل بطاقة 30 رأس ماشية في الساعة وبلغت تكلفته 20 مليون جنيه.

وأشادت محرز بالإمكانيات التي تتوافر في المجزر مطالبة باستغلاله علي أكمل وجه وحصر كافة التلفيات به وعرضها علي المسئولين بالمحافظة لرفعها إلى وزير الزراعة استعدادا لاستقباله ماشية من السودان وأثيوبيا عبر ميناء الطور البحري .