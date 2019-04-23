الجريدة الرسمية تنشر أسماء أعضاء المجلس الأعلى للثقافة

أصدر مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرار بتجديد تعيين أعضاء المجلس الأعلى للثقافة لمدة عامين تبدأ من 16 يونيو الماضي .

ونشرت الجريدة الرسمية ، اليوم ، الثلاثاء ، تفاصيل القرار كالتالى: