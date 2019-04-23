تمكنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري، بمحافظة الفيوم، من تحصين 125880 حيوان ضد مرض الجلد العقدي، على مدار أسبوعين، وفقا لبيان صحفي، صادر اليوم.

كما كشفت إدارة الأمراض المشتركة بالمديرية على 413 حيوان، بجانب الفحص الدوري لمرض البروسيلا لعدد 215 حيوان، ونفذت اختبار الدرن لـ240 حيوان، وأعدم مسئولو مكافحة الكلاب الضالة 360 كلباً ضالاً.

ووقعت إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، الكشف على 2446 حيوان، وقامت بعلاج 38 حيوان منزلي، بجانب تنفيذ إدارة الخدمات لإجراءات التأمين لـ40 عجل، وتسجيل وترقيم 803 حيوان، والتفتيش على 4عيادات ومراكز بيطرية، وعالجت إدارة الدواجن 3833 طائر، ونفذت 8 معاينات، وتم الترخيص لعدد 5 مزارع، و3 مناحل، واستخراج 38 تصريح بيع وتحصين 960 طائر.