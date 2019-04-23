أعلن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، توقع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، إحدى المؤسسات الدولية في مجال التصنيف الائتماني، استمرار تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار بفضل سياسات البنك المركزي، وانخفاض التقلبات المالية العالمية.

وقال المركز، في تقرير معلوماتي "إنفوجراف" صادر عنه اليوم، إن "المؤسسة" تتوقع استمرار صدارة الاقتصاد المصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحقيق معدل نمو أعلى من 5% خلال العام المالي 2019/2020.

وأضاف أن "فيتش" تتوقع استمرار تحقيق تدفقات السياح الأجانب إلى مصر مزيداً من الانتعاش، مع تحسن الأوضاع الأمنية، بالإضافة لزيادة تواصل مصر مع قارة أوروبا في الفترة القليلة الماضية، مشيراً إلى أن الاستثمار سيظل المحرك الرئيسي للنمو على المدي القريب، كما توقع زيادة صادرات مصر بشكل تدريجي.

وأوضح أن المؤسسة، تتوقع انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي من 97.2% منه خلال العام المالي 2017/2018، لتصبح 92.5% خلال العام المالي الجاري، و83% خلال العام المالي المقبل.

كما توقعت "المؤسسة" استمرار انخفاض معدل التضخم في عام 2020 ليسجل 10%، بعدما كانت تتوقع 12% خلال العام الجاري، مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد في ظل تحقيق معدلات نمو قوية.

وفي تقرير معلوماتي "إنفوجراف"، آخر، صدر عنه اليوم أيضاً، قال "إعلامي الوزراء"، إن وكالة "موديز"، تتوقع أن يخفض النمو الاقتصادي المرتفع الذي تحققه مصر حالياً بشكل أكبر معدلات البطالة، بعدما نجحت في شهر ديسمبر الماضي تحقيق أقل معدل بطالة منذ 2003، بنسبة 8.9%، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

كما توقعت "المؤسسة"- بحسب "إعلامي الوزراء"- انخفاض عجز الحساب الجاري في ضوء انتعاش صادرات الغاز الطبيعي، بما سيقلل احتياجات الاقتصاد للاقتراض، ويعزز المرونة في مواجهة ظروف التمويل المتغيرة.