قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية اتسمت بالصعوبة، وكان إجراء الاستفتاء تحديًا كبيرًا في الوقت والجهد، وتم إنجازه بتوفيق وفضل من الله، وبجهد من مجلس إدارة الهيئة وجهازها التنفيذي.

وأضاف "إبراهيم"، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الاستفتاء، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية خرج في أبهى صورة تليق بمصر وبحضاراتها ومستقبلها، مؤكدًا أن أجمل ما فيها هو أبناء مصر.

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرا صحفيا، الآن، لإعلان النتيجة النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وأنهى المصريون في الخارج والداخل تصويتهم يومي الأحد والإثنين (21 و22 أبريل) على التوالي، وسط تأمين كثيف من رجال الجيش والشرطة وإقبال كبير من المواطنين شهدته اللجان المخصصة على مدار أيام الاستحقاق الـ3، والتي بدأت بالخارج، منذ الجمعة (19)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة، وبالداخل، السبت (20) من الشهر الجاري، من خلال 368 لجنة عامة، و13 ألفا و919 فرعية.

وبدأت عملية الفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت (التاسعة من مساء أمس) في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات المُصرَّح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم دمجت "الهيئة الوطنية" نتيجة التصويت بالخارج، والتي كانت قد تسلمتها من وزارة الخارجية مساء الإثنين.